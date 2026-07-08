Na današnji dan, 8. jul

Danas je sreda, 8. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1497 – Portugalski moreplovac Vasko da Gama isplovio je iz Lisabona predvodeći ekspediciju koja je tragala za morskim putem do Indije. 1621 – Rođen je francuski pisac Žan de Lafonten, jedan od najvećih autora basni. Bio je član Francuske akademije, a osim basni pisao je poeziju i prozu. 1695 – Umro je holandski astronom, matematičar i fizičar Kristijan Hajgens. Otkrio je Saturnov mesec Titan, objasnio izgled Saturnovih prstenova, postavio talasnu teoriju svetlosti