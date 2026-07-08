Vremeplov: Rođen Arčibald Rajs

NOVI SAD - Na današnji dan 1875. rođen je Arčibald Rajs, kriminolog, veliki prijatelj srpskog naroda. Rođen je u južnonemačkoj pokrajni Baden, studirao je u Švajcarskoj gde se posvetio kriminologiji. Bio je profesor univeziteta u Lozani. Na poziv srpske vlade došao je u Srbiju 1914. kako bi zabeležio zločine Austrougarske, Bugarske i Nemačke. Sa srpskom vojskom prošao je čitavu golgotu povlačenja 1915. preko planinskih vrleti do Jadrana i Krfa. Bio je član srpske delegacije na mirovnoj konferenciji u

Danas je sreda, 8. jul, 189. dan 2026. Do kraja godine ima 176 dana. 1497 - Portugalski moreplovac Vasko da Gama isplovio je iz Lisabona, predvodeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. 1621 - Rođen je francuski pisac Žan de Lafonten, član Francuske akademije. Pisao je basne veoma duhovito i poučno a takođe i poeziju. Ostala dela: pesme "Adonis", "Elegija nimfama Boa", "Filemon i Baukida", roman "Ljubav Psihe i Kupidona", stihovane "Priče". 1695 - Umro