Oštra poruka iz Teherana: "Nema drugog puta"

SAD moraju da prepoznaju "novi iranski režim u Ormuskom moreuzu" nakon što je Iranska revolucionarna garda (IRGC) najavila napade na 85 američkih objekata u regionu, saopštio je predednik Saveta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

"Nema drugog puta. Prepoznajte novi iranski režim u Ormuskom moreuzu", napisao je on na svom nalogu na mreži Iks. IRGC prethodno je saopštio da je izveo raketnu i operaciju bespilotnim letelicama, tokom koje je pogođeno 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, a u okviru, kako je navedeno, odgovora na američke vazdušne napade na ciljeve na jugu Irana.