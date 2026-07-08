Oštra poruka iz Teherana: "Nema drugog puta"

B92 pre 3 sata
Oštra poruka iz Teherana: "Nema drugog puta"

SAD moraju da prepoznaju "novi iranski režim u Ormuskom moreuzu" nakon što je Iranska revolucionarna garda (IRGC) najavila napade na 85 američkih objekata u regionu, saopštio je predednik Saveta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

"Nema drugog puta. Prepoznajte novi iranski režim u Ormuskom moreuzu", napisao je on na svom nalogu na mreži Iks. IRGC prethodno je saopštio da je izveo raketnu i operaciju bespilotnim letelicama, tokom koje je pogođeno 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, a u okviru, kako je navedeno, odgovora na američke vazdušne napade na ciljeve na jugu Irana.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, Tramp zapretio novim napadima

Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, Tramp zapretio novim napadima

NIN pre 1 sat
Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

RTS pre 1 sat
Milioni ljudi na ceremonijama u iračkim gradovima zbog sahrane ajatolaha Hamneija

Milioni ljudi na ceremonijama u iračkim gradovima zbog sahrane ajatolaha Hamneija

Blic pre 1 sat
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: "Večeras ćemo snažno napasti Iran"

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: "Večeras ćemo snažno napasti Iran"

Euronews pre 1 sat
Milioni ljudi na ceremonijama u Nadžafu i Karbali zbog sahrane ajatolaha Hamneija

Milioni ljudi na ceremonijama u Nadžafu i Karbali zbog sahrane ajatolaha Hamneija

NIN pre 2 sata
Azizi: SAD moraju da priznaju novi iranski režim u Ormuskom moreuzu

Azizi: SAD moraju da priznaju novi iranski režim u Ormuskom moreuzu

Politika pre 4 sati
Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranKuvajt

Svet, najnovije vesti »

Zašto merilo uspeha samita NATO u Ankari neće biti dužina završnog saopštenja niti broj novih najavljenih inicijativa?

Zašto merilo uspeha samita NATO u Ankari neće biti dužina završnog saopštenja niti broj novih najavljenih inicijativa?

Danas pre 7 minuta
Pao veliki dogovor Trampa i Zelenskog! "Ptičica mi je rekla da je to u planu": Totalni šou na sastanku u Ankari, predsednik…

Pao veliki dogovor Trampa i Zelenskog! "Ptičica mi je rekla da je to u planu": Totalni šou na sastanku u Ankari, predsednik Ukrajine pecnuo Putina (video)

Blic pre 7 minuta
"Put u Moskvu?" Tramp je Zelenskom postavio jedno pitanje, zbog odgovora je cela sala prasnula u smeh (video)

"Put u Moskvu?" Tramp je Zelenskom postavio jedno pitanje, zbog odgovora je cela sala prasnula u smeh (video)

Blic pre 2 minuta
(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

Blic pre 7 minuta
Anketa otkriva: Velike razlike među Jevrejima u SAD o Izraelu između vernika i sekularnih

Anketa otkriva: Velike razlike među Jevrejima u SAD o Izraelu između vernika i sekularnih

NIN pre 7 minuta