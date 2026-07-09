Dan uživo: Bez prečice za Srbiju

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Dan uživo: Bez prečice za Srbiju
Šta za Srbiju znači najnovija, oštra rezolucija Evropskog parlamenta? I zbog čega nije uspeo paralelni pokušaj vlasti u Srbiji da preko "prijatelja" u Evropskoj komisiji izdejstvuje otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu? Gošća Dana uživo biće je Dragana Đurica iz Evropskog pokreta u Srbiji, sa kojom analiziramo ključne poruke iz Brisela i Strazbura. U drugom delu emisije gošća će biti Tamara Todorović, novinarka KRIK-a. Govorimo ponovo o
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