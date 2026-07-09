Sutra ceo Zrenjanin bez vode

ZRENJANIN - U petak, 10. jula, u toku prepodnevnih časova, na teritoriji grada Zrenjanina neće biti vode, javljaju iz JKP Vodovod i kanalizacije Zrenjanin.

Razlog za prekid vodosnabdevanja su radovi koje je najavila Elektrodistribucija u okviru godišnjeg remonta trafo stanice koja snabdeva izvorišta i postrojenja za prečišćavanje vode. Radovi su najavljeni za period od 6 časova do 10:30, nakon čega će biti potrebno još sat vremena za normalizaciju vodosnabdevanja na teritoriji celog grada. U zavisnosti od trajanja radova postoji mogućnost da prekid vodosnabdevanja traje kraće kao i produži.