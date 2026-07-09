Veći deo Novog Sada u petak bez vode

NOVI SAD - JKP "Vodovod i kanalizacija" obaveštava građane da se sutra, 10. jula, od 8 do 18 sati očekuje smanjenje pritiska vode ili potpuni prekid isporuke vode za većinu potrošača na celoj bačkoj strani grada, kao i u nižim delovima Petrovaradina.

Uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja i stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuju se u večernjim satima istog dana. Razlog su radovi koji se izvode na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand" u Novom Sadu, izgrađene 1965. godine, na kojoj nikada nije vršena rekonstrukcija, a ista je u neprekidnoj funkciji i eksploataciji. Tokom izvođenja radova, dovod sirove vode biće smanjen na 700–750 l/s,