Na današnji dan, 10. jul

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138 - Umro je rimski car Publije Elije Hadrijan, koji je po dolasku na presto 117. uvideo da Rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u Germaniji kao i u Britaniji. Na severnoj granici provincije Britanije, između zaliva Klid i Fort, podigao je tzv. Hadrijanov bedem koji je trebalo da štiti od upada Pikta odnosno Škota, keltskih starosedelaca. Podigao je više gradova, od kojih je najvažniji Hadrijanov grad u Trakiji, Hadrianopolis, današnje