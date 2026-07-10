Na današnji dan, 10. jul

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 10. jul

Danas je petak, 10. jul, 191. dan 2026. Do kraja godine ima 174 dana.

138 - Umro je rimski car Publije Elije Hadrijan, koji je po dolasku na presto 117. uvideo da Rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u Germaniji kao i u Britaniji. Na severnoj granici provincije Britanije, između zaliva Klid i Fort, podigao je tzv. Hadrijanov bedem koji je trebalo da štiti od upada Pikta odnosno Škota, keltskih starosedelaca. Podigao je više gradova, od kojih je najvažniji Hadrijanov grad u Trakiji, Hadrianopolis, današnje
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