Francuska u polufinalu Svetskog prvenstva: "Trikolori" nadigrali Marko u četvrtfinalu

Dnevnik pre 2 sata
Francuska u polufinalu Svetskog prvenstva: "Trikolori" nadigrali Marko u četvrtfinalu

Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Svetskog prvenstva, koje se igra u SAD, Kanadi i Mkesiku, pošto su pobedili Maroko rezultatom 2:0, istim rezultatom kao u polufinalu Mondijala u Kataru pre četiri godine.

Francuska je mogla da povede u prvom poluvremenu, ali je u 28. minutu Kilijan Mbape loše izveo penal, golman Maroka Bunu mu je odbranio udarac sa bele tačke. Mbape se za neiskorišćeni penal iskupio u 60. minutu kad je postigao prelep gol za ivice šesnaesterca. Bio je to osmi gol Mbapea na tekućem Mondijalu, a ukupno 20. na planetarnim šampionatima. Usman Dembele je golom u 66. minutu, sa ivice šesnaesterca, postavio konačan rezultat. Francuska će u polufinalu, u
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