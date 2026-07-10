Počeo da radi portal “Ko si bre ti?”

Moj Novi Sad pre 4 sati
Počeo da radi portal “Ko si bre ti?”

Portal “Ko si bre ti”, koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je danas da radi.

Prema njegovim najavama, na portalu građani mogu da prijave bahate funkcionere uz garantovanu anonimnost. Na početnoj strani portala piše “Siguran kanal za prijavu bahatosti javnih funkcionera, korupcije i zloupotreba”, kao i “zvanični i siguran portal za prijavu korupcije, zloupotrebe ovlašćenja i bahatog ponašanja koje šteti građanima i javnom interesu”. Tu su i pojašnjenja kako sistem radi, šta se može prijaviti, česta pitanja… Vučić je rekao da od portala
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