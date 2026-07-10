Bački deo Novog Sada bez vode ili sa smanjenim pritiskom - od osam do 18h

Smanjenje pritiska vode ili potpuni prekid isporuke vode očekuje se danas od osam do 18 sati za većinu potrošača na bačkoj strani Novog Sada, kao i u nižim delovima Petrovaradina, najavilo je novosadsko komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja i stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuju se u večernjim satima. Razlog su, kako je saopšteno, radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand", izgrađene 1965. godine. Na njoj nikada nije obavljana, a u neprekidnoj je funkciji i eksploataciji. Tokom izvođenja radova, dovod sirove vode biće smanjen na 700–750 litara u sekundi, dok će pritisak u