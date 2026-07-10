Bački deo Novog Sada bez vode ili sa smanjenim pritiskom - od osam do 18h
Nova pre 22 minuta
Smanjenje pritiska vode ili potpuni prekid isporuke vode očekuje se danas od osam do 18 sati za većinu potrošača na bačkoj strani Novog Sada, kao i u nižim delovima Petrovaradina, najavilo je novosadsko komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija".
Uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja i stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuju se u večernjim satima. Razlog su, kako je saopšteno, radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand", izgrađene 1965. godine. Na njoj nikada nije obavljana, a u neprekidnoj je funkciji i eksploataciji. Tokom izvođenja radova, dovod sirove vode biće smanjen na 700–750 litara u sekundi, dok će pritisak u