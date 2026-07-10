Portal „Ko si, bre, ti?“ od danas dostupan građanima

Stav.life pre 30 minuta  |  STAV
Portal „Ko si, bre, ti?“ od danas dostupan građanima

Portal „Ko si, bre, ti?“, čije je pokretanje prethodnih nedelja najavljivao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas je zvanično dostupan.

Reč je o platformi putem koje građani mogu da prijave sumnje na zloupotrebe, korupciju, nesavestan rad i druga neprimerena postupanja nosilaca javnih funkcija i zaposlenih u državnim institucijama. Na početnoj stranici portala nalazi se formular za podnošenje prijava, uz mogućnost da građani opišu događaj, navedu instituciju ili osobu na koju se prijava odnosi, kao i da prilože fotografije ili drugu dokumentaciju koja može da potkrepi njihove navode. Predsednik
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