Na današnji dan, 11. jul

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 11. jul

Danas je subota, 11. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1533 – Papa Klement VII zapretio je engleskom kralju Henriju VIII da će ga ekskomunicirati iz Rimokatoličke crkve ako ne obnovi brak s Katarinom Aragonskom, od koje se razveo u maju 1533. Henri VIII je ignorisao pretnju, raskinuo sve veze s Vatikanom i 1534. osnovao je Anglikansku crkvu, proglasivši sebe za njenog poglavara. 1804 – Bivši potpredsednik SAD Aron Ber ubio je bivšeg ministra finansija Aleksandera Hamiltona u dvoboju izazvanom političkim rivalstvom i
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