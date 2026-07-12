Aksios: SAD napadaju položaje IRGC kod Ormuza

Politika pre 2 sata
Aksios: SAD napadaju položaje IRGC kod Ormuza

Američka vojska izvela napade na sisteme raketa i protivvazdušne odbrane u blizini Ormuskog moreuza

TEHERAN – Iranske vlasti saopštile su danas da je ostrvo Kešm pogođeno sa 10 do 11 projektila, dok američki mediji navode da je vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela napade na položaje iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) u blizini Ormuskog moreuza. Istovremeno, Mehr javlja da je jedan od direktora sektora komunikacija u iranskoj pokrajini Ormuzgan poginuo, a još dve osobe su povređene u američkom napadu. Kako prenosi Al Džazira, guverner ostrva Kešm
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