Teheran ne popušta: "Ne napadamo - branimo se"

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je danas da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom delu Persijskog zaliva predstavljaju, kako je naveo, legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu.

Bagei je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio portparolu Ujedinjenih nacija (UN) da Iran "ne napada", već da njegovi udari predstavljaju "legitimno i zakonito korišćenje urođenog prava na samoodbranu u skladu sa međunarodnim pravom". On je pozvao zemlje čije teritorije, prema njegovim rečima, SAD koriste za vojne operacije protiv Irana, da odmah prestanu da omogućavaju takvu upotrebu svojih baza i prostora. "Daleko je od odgovornog kriviti Iran zato što brani