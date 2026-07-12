Od sledeće sedmice i usluga inkluzivnog pratioca

RTK pre 6 sati
Od sledeće sedmice i usluga inkluzivnog pratioca
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će od 1. oktobra početi primena Zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, a da će već naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. „Novi zakon predstavlja istorijski korak u oblasti socijalne zaštite, ali on nažalost nema retroaktivno
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Novi Zakon roditelj-negovatelj: Uvodi se nova usluga - inkluzivni pratilac i posle završetka školovanja

Novi Zakon roditelj-negovatelj: Uvodi se nova usluga - inkluzivni pratilac i posle završetka školovanja

NIN pre 5 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon roditelj-negovatelj ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon roditelj-negovatelj ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Danas pre 5 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Insajder pre 6 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Beta pre 6 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Serbian News Media pre 6 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Radio sto plus pre 6 sati
Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Pravo u centar pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

invaliditetMilica Đurđević Stamenkovski

Politika, najnovije vesti »

Vučić u poseti domaćinstvu Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice

Vučić u poseti domaćinstvu Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice

RTV pre 20 minuta
Miroslav Simanić (DS): Važne odluke donose se mimo Zrenjaninaca

Miroslav Simanić (DS): Važne odluke donose se mimo Zrenjaninaca

Danas pre 40 minuta
Vučević u Dulenu: Predstojeći izbori biće veliki politički test

Vučević u Dulenu: Predstojeći izbori biće veliki politički test

RTK pre 24 minuta
"Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje" Brnabić u Crepaji: Naša politika je ujedinjena Srbija, sa svima treba…

"Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje" Brnabić u Crepaji: Naša politika je ujedinjena Srbija, sa svima treba razgovarati (foto)

Blic pre 9 minuta
(Video) "Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući" Vučić u poseti porodici Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice…

(Video) "Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući" Vučić u poseti porodici Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice: "Izdvojićemo više novca nego što sam očekivao"

Blic pre 5 minuta