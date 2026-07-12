Od sledeće sedmice i usluga inkluzivnog pratioca

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će od 1. oktobra početi primena Zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, a da će već naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. „Novi zakon predstavlja istorijski korak u oblasti socijalne zaštite, ali on nažalost nema retroaktivno