Kristina u suzama do prvog trofeja na Vimbldonu

Sputnik pre 43 minuta
Kristina u suzama do prvog trofeja na Vimbldonu

Kristina Mladenović, francuska teniserka srpskog porekla, zajedno sa Kineskinjom Hanju Guo podigla je trofej na Vimbldonu posle pobede protiv tandema Gabrijela Dabrovski i Lujza Stefani rezultatom 6:3, 7:5.

Posle svega sat i 33 minuta, bez velikih problema i u dva seta Kristina Mladenović i Hanju Guo došle su do pehara na Vimbldonu. Zaplakala je Kristina i time stavila do znanja koliko je želela ovaj pehar. To je prva titula za teniserku srpskog porekla na londonskoj travi, a i prvi grend slem trofej posle četiri godine. Ovom titulom Kristina je ujedno došla do dvocifrenog broja grend slem titula. Ovo joj je sedmi pehar u konkurenciji ženskog dubla, dok tri trofeja
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