Kristina u suzama do prvog trofeja na Vimbldonu
Sputnik pre 43 minuta
Kristina Mladenović, francuska teniserka srpskog porekla, zajedno sa Kineskinjom Hanju Guo podigla je trofej na Vimbldonu posle pobede protiv tandema Gabrijela Dabrovski i Lujza Stefani rezultatom 6:3, 7:5.
Posle svega sat i 33 minuta, bez velikih problema i u dva seta Kristina Mladenović i Hanju Guo došle su do pehara na Vimbldonu. Zaplakala je Kristina i time stavila do znanja koliko je želela ovaj pehar. To je prva titula za teniserku srpskog porekla na londonskoj travi, a i prvi grend slem trofej posle četiri godine. Ovom titulom Kristina je ujedno došla do dvocifrenog broja grend slem titula. Ovo joj je sedmi pehar u konkurenciji ženskog dubla, dok tri trofeja