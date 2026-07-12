Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje krajem avgusta

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje krajem avgusta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom.

"Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom", rekao je Vučić novinarima tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Fabrika robota u Šapcu, kako je rekao, biće bolja nego ona koju je posetio u gradu u Đasingu, u provinciji Džeđijang. "U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje. Doveli smo Adient, ali moraće da se pojačava sad i Adientu treba malo pomoći", rekao je
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