Novozelandski glumac Sem Nil preminuo u 78. godini

Moj Novi Sad pre 3 sata
Novozelandski glumac Sem Nil preminuo u 78. godini

Novozelandski glumac Sem Nil, čija je karijera trajala više od pet decenija i obuhvatila neke od najznačajnijih filmskih i televizijskih ostvarenja, preminuo je u 78. godini života.

Ova vest je objavljena na njegovom zvaničnom Instagram nalogu. Porodica je saopštila da je Nil preminuo danas, 13. jula, u Sidneju, okružen najbližima. Iako uzrok smrti nije saopšten, navedeno je da je njegov odlazak bio iznenadan i neočekivan. Istaknuto je i da je u trenutku smrti bio slobodan od raka, nakon što se prethodnih godina borio sa retkim oblikom T-ćelijskog limfoma. – Sa neizmernom tugom porodica Sema Nila saopštava da je preminuo u ponedeljak, 13.
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