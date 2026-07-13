Preminuo glumac Sem Nil

Radio 021 pre 34 minuta  |  N1
Preminuo glumac Sem Nil

Glumac Sem Nil, novozelandska ikona najpoznatija po ulozi paleontologa dr Alana Granta u franšizi "Park iz doba Jure", preminuo je u 78. godini. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako prenosi Independent, vest o smrti glumca potvrdila je njegova porodica u saopštenju podeljenom na društvenim mrežama u ponedeljak. "Sa velikom tugom delimo vest o njegovoj smrti u ponedeljak, 13. jula, u Sidneju, Australija", navodi se u saopštenju. "Sem je bio okružen porodicom i preminuo je s dostojanstvom koje je karakterisalo ceo njegov život. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan. Oni bi želeli da izraze svoju najdublju zahvalnost osoblju privatne bolnice
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