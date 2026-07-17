Podneta krivična prijava protiv vojnog analitičara Aleksandra Radića

Radio 021 pre 24 sata  |  Beta
Podneta krivična prijava protiv vojnog analitičara Aleksandra Radića

MUP je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneo krivičnu prijavu protiv vojnog analitičara Aleksandra Radića, u slučaju koji se tiče navodne upotrebe zvučnog topa u demonstracijama 15. marta prošle godine. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako je saopšteno danas, krivična prijava je podneta zbog "pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i zbog odavanja tajnih podataka". Kako se navodi, nakon što je obavljen pretres i veštačenje oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni izvršio ta krivična dela. "Imajući u vidu da je osumnjičeni 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije, tužilaštvo je
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