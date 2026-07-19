Lekler: "Verovao sam"; Ferstapen: "Dao sam sve od sebe"

B92 pre 5 sati
Lekler: "Verovao sam"; Ferstapen: "Dao sam sve od sebe"

Šarl Lekler i Maks Ferstapen oglasili su se nakon trke za VN Belgije.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli još jednom je pokazao koliko je njihov bolid dominantan i koliku prednost imaju u odnosu na sve druge u šampionatu i pobedio ispred Šarla Leklera i Maksa Ferstapena. Posle trke je Antoneli poručio da su imali sreće i da je trka bila naporna, a Lekler i Ferstapen su nakon njega sumirali utiske. "Verovao sam u pobedu sve do kraja. Virtuelno vozilo bezbednosti je došlo u pravom trenutku za nas i tempo je bio izuzetno visok. Imali smo pet
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