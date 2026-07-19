Nova eskalacija: Amerika šalje borbene avione

B92 pre 58 minuta
Nova eskalacija: Amerika šalje borbene avione

Sjedinjene Američke Države uputiće dodatne borbene avione tipa F-16 i F-35 na Bliski istok, što ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, objavio je danas list "Njujork tajms" (NYT), pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima lista, američki zvaničnici su rekli da se borbeni avioni tipa F-16 Ratnog vazduhoplovstva SAD premeštaju iz Nemačke na Bliski istok. Istovremeno, u region se iz Velike Britanije prebacuju i borbeni avioni F-35, navodi njujorški list. List dodaje da Sjedinjene Američke Države u područje Bliskog istoka šalju i dodatne avione za dopunu gorivom u vazduhu, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.
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