Nije izabran predsednik Saveta REM-a

Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta Regulatora elektronskih medija (REM) nije izabran predsednik, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešić imali isti broj glasova.

Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kaže da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana brzo, do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik. Valić Nedeljković ističe da je na današnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom