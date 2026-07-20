Nije izabran predsednik Saveta REM-a

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd Mladen Savatović
Nije izabran predsednik Saveta REM-a

Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta Regulatora elektronskih medija (REM) nije izabran predsednik, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešić imali isti broj glasova.

Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kaže da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana brzo, do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik. Valić Nedeljković ističe da je na današnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom
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