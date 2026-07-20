Danas konstitutivna sednica Saveta REM-a

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Danas konstitutivna sednica Saveta REM-a

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) održaće se danas, 20. jula. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Početak sednice je u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda današnje sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke - Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće
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