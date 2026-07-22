Priveden zbog podmetanja požara

RTK pre 2 sata
Priveden zbog podmetanja požara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, odredili su zadržavanje do 48 sati D.M. (1993) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

On se sumnjiči da je, 18. jula ove godine, namerno zapalio komšijino seno u senjaku, koje je u potpunosti izgorelo, a požar se proširio na radnu mehanizaciju i mašine koje su, takođe, izgorele. Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 12.000.000 dinara. D.M. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.
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