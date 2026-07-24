Poznata Bronijeva sudbina posle trejda Lebrona

B92 pre 40 minuta
Poznata Bronijeva sudbina posle trejda Lebrona

Iako je Lebron Džejms zvanično postao novi igrač Filadelfije Seventisiksersa, njegov sin Broni Džejms neće krenuti istim putem.

Kako prenosi "ESPN", pozivajući se na Lebronovog agenta Riča Pola, trenutno ne postoji nikakav zahtev niti plan da se Broni preseli u Filadelfiju i ponovo zaigra sa ocem. Naprotiv, Los Anđeles Lejkersi žele da zadrže 21-godišnjeg beka u svojim redovima, što su pokazali i ovog leta, kada su mu garantovali ugovor vredan 2,3 miliona dolara za narednu sezonu. Broni je član Lejkersa od 2024. godine, kada je izabran kao 55. pik NBA drafta. Već u svojoj prvoj sezoni
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