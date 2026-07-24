HPB ostvario 36,2 milijuna eura neto dobiti

ZAGREB - Hrvatska poštanska banka (HPB) u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je neto dobit od 36,2 milijuna eura, što je 0,4 posto više no u istom razdoblju godinu ranije, pokazuje bančino financijsko izvješće objavljeno u petak.

Operativni prihodi dosegnuli su 101,2 milijuna eura, što je za 4,1 milijun eura ili 4,2 posto više u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci, podaci su iz nerevidiranog nekonsolidiranog izvješća HPB-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi (ZSE). Pritom, neto kamatni prihodi u prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznosili su 80,3 milijuna eura te su bili veći za 2,8 milijuna eura ili 3,6 posto na godišnjoj razini, a kao odraz transformacije bilance, to jest snažnog rasta