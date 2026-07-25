Na današnji dan, 25. jul

Danas je subota, 25. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1261 - Nikejski vladar Mihailo VIII Paleolog povratio je Konstantinopolj, Carigrad, srušio Latinsko carstvo i obnovio Vizantijsku državu. S prestola je zbačen Jovan IV. Bio je to kraj Latinskog carstva, uspostavljenog 1204. u Četvrtom krstaškom ratu, a Mihailo VIII je u Konstantinopolju krunisan za cara kao rodonačelnik poslednje vizantijske dinastije Paleologa. 1593 - Kralj Francuske Anri IV, pre dolaska na presto 1589. kralj Navare i vođa francuskih hugenota