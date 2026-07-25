Živković: "EPS će stabilno snabdevati strujom uprkos niskom vodostaju Dunava"

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas za Rojters da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje strujom iako je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja najveće hidroelektrane u Srbiji, Đerdap 1, pala na trećinu.

Živković navodi da je EPS u maju i junu zabeležio najnižu proizvodnju za te mesece od otvaranja hidroelektrane Đerdap 1. "Trenutno elektrana proizvodi oko 5.000 MWh (megavat-sati) dnevno, što je trećina prosečne dnevne proizvodnje", rekao je Živković, saopštio je EPS. Nizak nivo Dunava uticao je, navodi on, i na druge energetske objekte u Srbiji. "Poput termoelektrane na ugalj u Kostolcu, gde je nedostatak vode uticao na sisteme za hlađenje, što je dovelo do manje