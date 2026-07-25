Na granici se čeka do sat vremena

Radio 021 pre 7 sati  |  Beta
Na granici se čeka do sat vremena

Automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz Srbije čekaju jedan sat, a na ulazu oko 30 minuta, saopštili su "Putevi Srbije". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Putnička vozila na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu stoje oko jedan sat, a na ulazu u Srbiju oko pola sata. Istovetna situacija je i na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Prema podacima granične policije, automobili na prelazu Preševo (Severna Makedonija) na izlazu čekaju 30 minuta, a na ulazu desetak minuta duže. Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim stanicama duž auto-puteva u Srbiji, nema dužeg čekanja.
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