Iran najavio odgovor Ukrajini nakon napada na brod

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru neće ostati bez odgovora, nakon što je u eksploziji poginuo jedan mornar.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u jučerašnjem napadu na iransko plovilo u Kaspijskom moru jedan mornar poginuo, dok je drugi povređen. Teheran je osudio napad i ocenio ga kao čin agresije, poručivši da će braniti svoje nacionalne interese i bezbednost. Iranski šef diplomatije Aragči naveo je na društvenoj mreži X da je napad bio "očigledno kršenje Povelje UN, izvedeno po nalogu Izraela kako bi se Evropa uvukla u njegov rat". Dodao je da je