Tragedija na Elbrusu, stradali planinari iz BiH

Potragu za preostalom trojicom planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus otežavaju vremenski uslovi, rekao je zamenik šefa visokoplaninskog tima za potragu i spasavanje na Elbrusu ruskog Ministarstva za vanredne situacije Albert Hadžijev.

On je objasnio da je mesto gde su tela pronađena obeleženo. Preostali planinari tek treba da budu pronađeni. Hadžijev je napomenuo da su se planinari penjali bez vodiča. Grupa od sedam osoba penjala se na Elbrus 25. jula. Jedan od planinara spustio se sa planine i prijavio da su se dva člana grupe razbolela na nadmorskoj visini od 5.100 metara. Kasnije je utvrđeno da su preminuli. Prema preliminarnim izveštajima, svi planinari bili su stranci iz Bosne i