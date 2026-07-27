Uhapšen lažni lekar, prevario dve žene

Vranjska policija je danas saopštila da je uhapsila tridesetdevetogodišnjeg državljanina Severne Makedonije T.P. zbog sumnje da je preverio dve žene, uzevši im novac i zlatni nakit.

Sumnja se da je T.P. u subotu otišao do kuće osamdesetsedmogodišnje žene i od nje uzeo veću sumu novca, kao i da je uzeo novac i zlatni nakit koji je šezdesetdevetogodišnja žena, po instrukciji, ostavila na jednom mestu u krugu Zdravstvenog centra u Vranju. Prethodno je telefonom muškarac koji se predstavio kao lekar, ženama rekao da su im uži članovi porodice teško povređeni u inostranstvu i da im je potreban novac za hitne operacije. Za tim muškarcem se traga.