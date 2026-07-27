Efes doveo fantastično pojačanje

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Efes doveo fantastično pojačanje

Anadolu Efes je ozvaničio dolazak Kolina Malkolma, koji je sa turskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.

Američki krilni igrač prošle sezone nastupao je za Hapoel Tel Aviv, a sada stiže u Istanbul kako bi pomogao dvostrukom šampionu Evrolige iz 2021. i 2022. godine u naredne dve sezone. Malkolm je prethodno nosio dresove Pariza i Hapoela, a tokom karijere je osvajao značajne trofeje. Sa Telekom Bonom osvojio je FIBA Ligu šampiona u sezoni 2022/23, dok je sa Parizom stigao do titule u Evrokupu u sezoni 2023/24. U svojoj biografiji ima i nacionalne titule i kup trofeje
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