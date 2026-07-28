Oman predstavio Iranu predlog za upravljanje Ormuskim moreuzom

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Oman predstavio Iranu predlog za upravljanje Ormuskim moreuzom

Vlasti Omana predstavile su Iranu predlog za uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom, finansiranog dobrovoljnim članarinama, javila je britanska agencija Rojters.

Foto: Tanjug AP Amirhosein Khorgooi/ISNA Prema omanskom predlogu, koji izgleda dobija podršku i u drugim delovima regiona, Iran neće vršiti ekskluzivnu kontrolu nad moreuzom, vitalnim plovnim putem za globalni prevoz ugljovodonika, rekli su Rojtersu izvori iz zalivskih zemalja. Taj predlog je napravljen po uzoru na moreuz Malaka između Indonezije i Malezije, gde brodarske kompanije dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i operacijama
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, moraćemo da uništimo Pikeks ako ne dostignemo sporazum

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, moraćemo da uništimo Pikeks ako ne dostignemo sporazum

N1 Info pre 29 minuta
Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa – šta se krije u izveštajima

Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa – šta se krije u izveštajima

RTS pre 29 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa

RTV pre 35 minuta
Iran: Oni koji koriste zamrznuta iranska sredstva neće moci da prolaze kroz Ormuz

Iran: Oni koji koriste zamrznuta iranska sredstva neće moci da prolaze kroz Ormuz

RTV pre 1 sat
Iran: ko uzme naša zamrznuta sredstva, nema prolaza kroz Ormuski moreuz

Iran: ko uzme naša zamrznuta sredstva, nema prolaza kroz Ormuski moreuz

Politika pre 1 sat
Teheran uputio oštro upozorenje: Ko dotakne iranski novac, može da zaboravi na Ormuški moreuz

Teheran uputio oštro upozorenje: Ko dotakne iranski novac, može da zaboravi na Ormuški moreuz

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, moraćemo da uništimo Pikejks ako ne dostignemo sporazum

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, moraćemo da uništimo Pikejks ako ne dostignemo sporazum

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNECTanjugRojtersIndonezija

Svet, najnovije vesti »

Ankete: Rast popularnosti britanskih laburista od kako je Bernam premijer

Ankete: Rast popularnosti britanskih laburista od kako je Bernam premijer

Danas pre 25 minuta
Razoran zemljotres pogodio južni Japan: Potvrđene žrtve, stotine povređenih i nestali

Razoran zemljotres pogodio južni Japan: Potvrđene žrtve, stotine povređenih i nestali

Naslovi.ai pre 0 minuta
Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

RTV pre 10 minuta
Meteorološkinja RHMZ: Toplotni talas u Srbiji do 8. avgusta, temperature do 40 stepeni

Meteorološkinja RHMZ: Toplotni talas u Srbiji do 8. avgusta, temperature do 40 stepeni

Radio 021 pre 15 minuta
Globalna prodaja električnih automobila i dalje raste, ali sporijim tempom

Globalna prodaja električnih automobila i dalje raste, ali sporijim tempom

SEEbiz pre 19 minuta