Oman predstavio Iranu predlog za upravljanje Ormuskim moreuzom

Vlasti Omana predstavile su Iranu predlog za uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom, finansiranog dobrovoljnim članarinama, javila je britanska agencija Rojters.

Foto: Tanjug AP Amirhosein Khorgooi/ISNA Prema omanskom predlogu, koji izgleda dobija podršku i u drugim delovima regiona, Iran neće vršiti ekskluzivnu kontrolu nad moreuzom, vitalnim plovnim putem za globalni prevoz ugljovodonika, rekli su Rojtersu izvori iz zalivskih zemalja. Taj predlog je napravljen po uzoru na moreuz Malaka između Indonezije i Malezije, gde brodarske kompanije dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i operacijama