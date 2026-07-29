Objavljen raspored Evrolige: „Večiti derbi“ već u oktobru

Evroliga je objavila raspored utakmica za novu sezonu, a prvi „večiti derbi“ između Partizana i Crvene zvezde gledaćemo već u oktobru kada će crno-beli biti domaćini.

Nova sezona Evrolige startuje 24. septembra, a u elitnom evropskom takmičenju učestvuje 20 klubova koji će odigrati po 38 utakmica. Srbiju predstavljaju Crvena zvezda i Partizan, a „večiti derbi“ igraće se već u sedmom kolu odnosno 22. oktobra, a crno-beli su domaćini. Košarkaši Zvezde će u prvom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris 24. septembra, dok će dan kasnije Partizan biti domaćin Olimpiji iz Milana. Parovi prvog kola Evrolige: Crvena zvezda - Žalgiris,