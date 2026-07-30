Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 1 sat
Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Hapšenje se dogodilo tokom koncerta u čast preminulog pevača Olivera Dragojevića Razlog hapšenja navodno je afera vezana za konobu Pršut u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima U Vela Luci na Korčuli uhapšen je preduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, javljaju hrvatski mediji.

Kerum je, navodi se, uhapšen sinoć, a navodno zbog afere vezano za konobu Pršut koja je u njegovom vlasništvu u Kaštelima. Kerum je, kažu, uhapšen na koncertu posvećenom preminulom hrvatskom pevaču Oliveru Dragojeviću. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (PNUSKOK) saopštio je da sprovodi hapšenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi
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