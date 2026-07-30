Uhićen Željko Kerum

SEEbiz pre 4 sati
Uhićen Željko Kerum

SPLIT- Uhićen je Željko Kerum! Kako doznaje Slobodna Dalmacija, do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci. Dok se bivši splitski gradonačelnik opuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok.

Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o uhićenju vezanom uz ‘aferu Konoba Pršut‘ koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge, Kerumu bliske osobe, ostaje vidjeti kako će priča ići dalje. Podsjetimo, nedavno restoran Željka Keruma, prigodno nazvan Pršut, sagrađen je bespravno. Bez dozvole. Izvan građevinskog područja. Iako je rušenje naređeno još prije nekoliko godina, a odluka u međuvremenu postala pravomoćna, samouvjereni gazda svejedno
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 1 sat
Željko Kerum na ispitivanju u USKOK-u: Sa hrvatskim tajkunom pao i on, afera "Pršut" trese Hrvatsku

Željko Kerum na ispitivanju u USKOK-u: Sa hrvatskim tajkunom pao i on, afera "Pršut" trese Hrvatsku

Mondo pre 1 sat
Ko je Željko Kerum? Zbog 24 godine mlađe studentkinje ostavio suprugu pred kamerama, govorio da Srbi "moraju da znaju gde im…

Ko je Željko Kerum? Zbog 24 godine mlađe studentkinje ostavio suprugu pred kamerama, govorio da Srbi "moraju da znaju gde im je mesto"

Nova pre 3 sata
Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Newsmax Balkans pre 9 sati
Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Mondo pre 9 sati
FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

Nova pre 9 sati
Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)…

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)

Kurir pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SplitDalmacijaŽeljko Kerum

Balkan, najnovije vesti »

"Ovo je neprihvatljivo" Pršte varnice između Crne Gore i Rusije, ambasador pozvan na "ribanje": "Zavisite od stranaca"

"Ovo je neprihvatljivo" Pršte varnice između Crne Gore i Rusije, ambasador pozvan na "ribanje": "Zavisite od stranaca"

Blic pre 24 sata
Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 1 sat
Željko Kerum na ispitivanju u USKOK-u: Sa hrvatskim tajkunom pao i on, afera "Pršut" trese Hrvatsku

Željko Kerum na ispitivanju u USKOK-u: Sa hrvatskim tajkunom pao i on, afera "Pršut" trese Hrvatsku

Mondo pre 1 sat
Gori skladište drveta u Tesliću: Vatrogasci iz više gradova gase veliki požar

Gori skladište drveta u Tesliću: Vatrogasci iz više gradova gase veliki požar

Euronews pre 1 sat
Grmi kletva Svetog Petra Cetinjskog nad nesojima u Podgorici: Crnogorski NATO režim doneo novu antirusku odluku

Grmi kletva Svetog Petra Cetinjskog nad nesojima u Podgorici: Crnogorski NATO režim doneo novu antirusku odluku

Večernje novosti pre 1 sat