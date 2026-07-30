Uhićen Željko Kerum

SPLIT- Uhićen je Željko Kerum! Kako doznaje Slobodna Dalmacija, do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci. Dok se bivši splitski gradonačelnik opuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok.

Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o uhićenju vezanom uz ‘aferu Konoba Pršut‘ koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge, Kerumu bliske osobe, ostaje vidjeti kako će priča ići dalje. Podsjetimo, nedavno restoran Željka Keruma, prigodno nazvan Pršut, sagrađen je bespravno. Bez dozvole. Izvan građevinskog područja. Iako je rušenje naređeno još prije nekoliko godina, a odluka u međuvremenu postala pravomoćna, samouvjereni gazda svejedno