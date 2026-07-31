Preminuo legendarni Franko Barezi

Legendarni fudbaler Milana i osvajač Svetskog prvenstva sa Italijom Franko Barezi preminuo je u 66. godini. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Njegovu smrt je potvrdio Milan, fudbalski klub u kojem je proveo celu svoju 20-godišnju igračku karijeru. "Čitava istorija Milana je u suzama", saopštio je Milan. U avgustu 2025. godine, Barezi je podvrgnut operaciji uklanjanja plućnog čvora, nakon čega je započeo ciklus imunoterapije. Njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti bilo je na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini u februaru, kada je, zajedno sa bivšim odbrambenim igračem