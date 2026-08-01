UFC sprema novi spektakl u Beogradu!

Prvi UFC događaj u Srbiji ispunio je sva očekivanja, a potvrda toga stigla je i od prvog čoveka najjače MMA organizacije na svetu. Dejna Vajt bio je vidno zadovoljan nakon UFC Fight Night spektakla u Beogradskoj areni.

Na konferenciji za medije posle događaja, Vajt je pohvalio atmosferu u Areni, broj navijača i kvalitet borbi. Posebno je istakao nastupe Uroša Medića, Aljamajna Sterlinga i Gilberta Urbina. "Najbolji mečevi su bili Stirling, Medić i Urbina. Bilo je 18.623 navijača na tribinama, srušili smo rekord Arene. Imali smo dosta momenata sjajnih, najviše prekida ikada na nekom UFC događaju, publika je bila neverovatna. Bilo je sjajno biti ovde, sve je bilo odlično", rekao je