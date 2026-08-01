Kolike su temperature zabeležene do 9 sati?

Temperatura u Somboru i na Paliću jutros u 9 časova dostigla je 31 stepen, dok je u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu izmereno 30 stepeni.

Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu je 29 stepeni, dok je u 27 stepeni izmereno u Kruševcu i Smederevsoj Palanci, 26 u Ćupriji, Kragujevcu i Valjevu. U ostalim mestima temperatura je ispod 25 stepeni, dok je najniža izmenerna na Kopaoniku (17), u Sjenici (18), kao i u Požegi (20). Prema prognozi, najviša dnevna temperatura biće od 37 do 39 stepeni, a RHMZ je ranije upozorio na