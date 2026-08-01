Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

N1 Info pre 5 sati  |  Dojče vele
Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

U Seuti se situacija smirila - skoro svih 60.000 migranta su se vratili u Maroko.

Međutim, broj poginulih raste, a EU je u šoku. Slede hitni sastanci. Nakon što su desetine hiljada migranata proteklih dana iz Maroka stigli do španske eksklave Seute - većina se u međuvremenu vratila preko granice. Predsednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procenila na nešto manje od 50.000, te saopštila da je među migrantima bio veliki broj žena i dece, piše DW. Eksklava Seuta sa površinom od
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