Španska policija postavlja plutajuću barijeru u Seuti

Beta pre 1 sat

Španske vlasti saopštile su danas da su prelasci migranata u njenu severnoafričku enklavu Seutu obustavljeni preko noći, pošto je policija počela da postavlja plutajuću barijeru dužine 500 metara duž svoje pomorske granice sa Marokom, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Prema španskim vlastima, oko 50.000 ljudi je prešlo granicu u Seutu kopnom i morem od četvrtka, a više od 48.000 se od tada vratilo u Maroko, bez većih incidenata.

Najmanje 67 ljudi je poginulo pokušavajući da stigne do Seute, mnogi plivajući.

Današnji snimci Rojtersa prikazuju španske vojnike i policiju kako patroliraju gotovo pustom plažom Tarahal.

Civilna garda je počela da postavlja novu plutajuću barijeru rano jutros, usidrivajući je za lukobran Tarahal, jednu od glavnih pristupnih tačaka koje koriste migranti, navodi se u saopštenju vlade.

Barijera se uzdiže 30 do 70 centimetara iznad vode i proteže se do jednog metra ispod površine, dodaje se u saopštenju. Kanal će omogućiti brodovima Civilne garde da patroliraju tim područjem.

Najmanje 67 tela je pronađeno na španskoj strani granice, saopštile su vlasti. Neki ljudi su se udavili, dok su drugi zgnječeni dok su pokušavali da se popnu preko morskog zida i granične ograde. Masovni priliv migranata delimično je izazvan glasinama koje su kružile društvenim mrežama.

Tačno 22 članice Evropske unije pozvale su danas na hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova u vezi sa krizom u Seuti, pozivajući EU da pomogne Madridu da povrati kontrolu nad svojom granicom sa Marokom.

Irska, koja predsedava EU, saopštila je danas posle da je u utorak sazvala hitan video-konferencijski sastanak ministara, kako bi razgovarali o situaciji u Seuti.

U pismu upućenom Irskoj, potpisnici su pozvali na koordinisan odgovor, uključujući moguću dodatnu podršku evropske agencije za granice Fronteks i ponovnu procenu saradnje sa Marokom.

Francuska, Luksemburg, Portugal, Španija i Irska nisu potpisale to pismo.

Za razliku od većine evropskih zemalja, Španija je usvojila otvoreniji stav prema migrantima, sprovodeći program za dodelu dozvola boravka za više od pola miliona ljudi bez dokumenata.

Međutim, Španija je odbacila tvrdnje da je ovaj program regularizacije podstakao priliv u Seutu, precizirajući da podnosioci zahteva moraju da dokažu da su boravili u Španiji pre 1. januara 2026. godine i da dokažu pet meseci neprekidnog boravka pre podnošenja zahteva.

(Beta, 01.08.2026)