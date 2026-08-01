Najduže kolone na granici sa Hrvatskom

Radio 021 pre 6 sati  |  Beta
Najduže kolone na granici sa Hrvatskom

Automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju dva sata, dok na prelazu Gradina sa bugarskom čekaju oko 80 minuta, saopštili su "Putevi Srbije". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prema podacima granične policije, putnička vozila na prelazu Kelebija ka Mađarskoj na izlaz čekaju sat vremena, na prelazima Horgoš i Horgoš 2 upola manje, a na Bačkom Vinogradu dvadesetak minuta Kolone se beleže i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde automobili i na ulazu i na izlazu iz Srbije čekaju po 40 minuta, kao i na prelazima sa BiH kod Trbušnice i Badovinaca, gde se čeka oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve
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