Mačković i Pimenov šampioni Evrope

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Mačković i Pimenov šampioni Evrope

Mačković i Pimenov su do titule evropskih prvaka stigli dominantnom vožnjom, pošto su vodili od prvih 500 metara do cilja i trku završili u vremenu 6:04,45 minuta.

Srebrnu medalju osvojila je posada Španije rezultatom 6:06,22, dok je bronza pripala Hrvatskoj (6:08,35). Četvrta je bila Rumunija, peta Italija, a šesta Češka. Za Mačkovića i Pimenova ovo je treća medalja u sezoni, nakon bronze na Svetskom kupu u Sevilji i srebra u Lucernu, čime su kompletirali set odličja na najvećim međunarodnim takmičenjima ove godine. Uspešan dan srpskog veslanja upotpunila je Jovana Arsić, koja je pobedila u drugom polufinalu skifa vremenom
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