Nastavlja se toplotni talas, temperature do 40 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U Novom Sadu će biti veoma toplo uz umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 37 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se veoma toplo vreme.