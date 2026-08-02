Đedović Handanović poziva na štednju struje, Đerdap na minimumu

Beta pre 50 minuta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da nizak vodostaj Dunava izaziva brojne probleme u energetskom sektoru navodeći da hidroelektrana Đerdap nikad nije imala manju proizvodnju.

Po njenim rečima, tokom poslednja tri meseca je zabeležena rekordno mala proizvodnja električne energije, pa je Đerdap 1 na 20 odsto proizvodnje, a Đerdap 2 na 30 odsto.

"Dotoci su najniži, odnosno 1.500 kubika u sekundi, a tako je bilo poslednji put 2003, a pre toga 1985. godine", navela je Đedović Handanović na Radio-televiziji Srbije (RTS).

Kazala je da svi zaposleni u energetskom sektoru treba da budu posvećeni kako bi se prebrodili izazovi koje su izazvale vrućine.

"Veoma je važno što je završena rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta na proleće ove godine, što omogućava pumpanje vode u trenucima kada su cene niske, odnosno u sunčanim časovima, a korišćenje proizvedene energije u jutarnjim i večernjim satima kada je potrošnja najveća", izjavila je Đedović Handanović.

Akumulacije su, kako je rekla, na sedamdeset i pet posto, što je zadovoljavajuće, a situacija u termoelektrani Kostolac je stabilna.

Kada je reč o Tentu, voda za hlađenje iz Save nije problem i ne ugrožava proizvodnju.

"Izazov predstavlja kvalitet uglja, koji nije zadovoljavajući, što utiče na količinu proizvedene električne energije, ali se to prevazilazi uvozom uglja veće kalorijske vrednosti", izjavila je ministarka.

Đedović Handanović je ocenila da je tropski talas doveo i do velike potrošnje električne energije, koja dostiže 100 do 105 gigavat-sati dnevno, dok se zimi troši oko 110 ili 115 gigavat-sati u momentima kad je najhladnije.

"Apelujem na građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju i da jednostavno svi pokušamo da doprinesemo da prevaziđemo ovaj sušni tropski period što je lakše moguće", rekla je Đedović Handanović.

Ministarka se osvrnula i na situaciju sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ocenivši da je reč o teškom pitanju koje je donelo velike muke prethodnih osamnaest meseci.

"Dodatno produženje licence od mesec dana jeste olakšavajuća okolnost, jer će NIS moći da kupi dodatni tanker sirove nafte i dopremi barem sto četrdeset hiljada tona sirove nafte do rafinerije u Pančevu tokom avgusta, što omogućava da rafinerija radi u proseku jedanaest hiljada tona dnevno, odnosno trista trideset hiljada tona mesečno", kazala je Đedović Handanović.

Dodala je da dugoročno rešenje zavisi od završetka pregovora između ruskih vlasnika i mađarskog Mola, a da je srpska strana uradila sve šta je bilo do nje.

(Beta, 02.08.2026)