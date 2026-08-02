Rasim Ljajić podneo ostavku na čelo SDPS-a

Beta pre 1 sat

Dosadašnji predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić podneo je ostavku na tu poziciju, a na njegovo mesto je imenovan reditelj Jug Radivojević, objavili su mediji.

Prema informacijama portala Nova.rs, Ljajić je pre nekoliko nedelja odlučio da podnese ostavku kako bi se posvetio drugim obavezama.

"Kad sam otišao u Partizan, zamrzao sam sve dužnosti u stranci. Međutim, sada je situacija takva da za predstojeće izbore, za koje ne znamo kad će biti, ali je izvesno da hoće, stranka mora da se sprema", kazao je političar.

Po njegovim rečima, neophodno je da se osoba na čelu stranke potpuno posveti kampanji.

SDPS nastala je 2009. godine iz prvobitne Sandžačke demokratske partije, koju je još 1996. godine osnovao Ljajić, nakon izdvajanja iz Stranke demokratske akcije (SDA).

Godinama je bio na čelu stranke, iako je paralelno obavljao različite ministarske funkcije.

Ušao je i u sportski biznis, pa je u decembru 2022. izabran za potpredsednika sportskog društva Partizan.

(Beta, 02.08.2026)

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