Državljanka Srbije uhapšena u Ulcinju

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Državljanka Srbije uhapšena u Ulcinju

Državljanka Srbije iz Beograda M.P. (37) uhapšena je u Ulcinju zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon što je kod nje pronađen kokain, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije opštine Ulcinj tokom noći su sproveli zajedničke kontrole plaža i ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisano oko 330 gostiju, saopštio je crnogorski MUP. Na jednoj od plaža kontrolisana su M.P. (37) iz Beograda, državljanka Srbije, i B.A. (24) iz Sarajeva, državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađen kokain. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u
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