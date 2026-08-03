Mali: Počela prijava za turističke vaučere za penzionere

Beta pre 2 sata

Svi penzioneri u Srbiji, čija penzija iznosi do 80.000 dinara, od danas u svim poštama u celoj zemlji mogu podneti zahtev za vaučere za odmor u Srbiji, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Кako je istakao, Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.

Mali je pozvao penzionere da iskoriste ovu meru države te da uz zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma podnesu i potvrdu o rezervaciji smeštaja a, kako je najavio, prijave će se rangirati na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošta Srbije, saopštilo je ministarstvo.

"Jutros u osam počela je predaja zahteva. Ovo je mera koja se kroz razgovore sa penzionerima pokazala učinkovitom, budući da je veliko interesovanje za odmor najstarijih građana u Srbiji i zato je ponavljamo jer želimo državu po meri njenih građana", rekao je Mali.

On je istakao da je prijava ugostitelja za učešće u programu počela preko sistema e-turista, i do sada je prijavljeno više od 2.150 ugostitelja.

"Popunjavanje prijave je jednostavno, uz popunjavanje tek nekoliko osnovnih podataka, a vaučer se isporučuje na navedenu adresu. Takođe, treba uneti naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji, kao i period rezervacije smeštaja", kazao je Mali.

Кako je rekao ministar, vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera dok je krajnji rok za korišćenje 1. novembar 2026. godine.

On je podsetio da je država od početka pandemije korona virusa imala 19 različitih vrsta jednokratnih pomoći građanima, ukupne vrednosti 280 milijardi dinara.

(Beta, 03.08.2026)